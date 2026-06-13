小松菜のマンネリ解消！鰹だし香る厚揚げサラダ 副菜の材料として大活躍の小松菜ですが、おひたしやごま和え、炒め物など、気づけばいつも似た顔ぶれに……。 今回、新しい小松菜レパートリーを求めて挑戦したのは、お惣菜屋さんのメニューを参考に考案されたという「鰹だし香るサラダ」。たっぷりの鰹節が食欲をそそる、ボリュームたっぷりの副菜レシピです。 下準備は厚揚げの油抜きから 1. 厚揚げは一口大に切ったら、熱