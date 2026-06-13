１２日、シア・キアン・ペン氏（左）と握手を交わす趙楽際氏。（北京＝新華社記者／李濤）【新華社北京6月13日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は12日、シンガポールのシア・キアン・ペン国会議長と北京の人民大会堂で会談した。１２日、シア・キアン・ペン氏と会談する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／李濤）