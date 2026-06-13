俳優の安達祐実（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。寝顔を投稿した。【写真】ほんとに44歳？…少女のような寝顔を公開した安達祐実安達は、舞台『シャープさんフラットさん』の稽古が続く日々を明かし、「夕飯食べるのも忘れて寝落ち」と机に突っ伏して眠りにつく自身を公開した。無防備すぎる一枚にファンからは「うたた寝の、寝顔が、すっごくかわいい」「少女ですか？」との反響が寄せられている。