高市首相は13日午後、フランス南東部エビアンで開かれるG7＝主要7か国首脳会議への出席など、一連のヨーロッパ訪問のため、羽田空港を出発しました。その狙いについて、同行している矢岡亮一郎記者のリポートです。エビアンサミットは、アメリカをはじめG7各国が対応に苦しむ中東情勢が大きな局面を迎える中、行われます。高市首相は、エネルギーや重要鉱物で、新たな提案を持って、ヨーロッパに向かいます。高市首相「私からはア