国会議事堂国会は、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が16日に衆院を通過し、19日から参院審議が始まる見通しだ。改正案は本会議や委員会の質疑に高市早苗首相の出席を求める「重要広範議案」のため、野党が首相陣営による自民党総裁選や衆院選での中傷動画作成疑惑を取り上げ、首相を追及する可能性が高い。首相が国会答弁を訂正した経緯もあり、注目が集まる。刑訴法改正案は12日の衆院法務委員会で与党と参政党の