元卓球女子日本代表の福原愛が13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57、関西ローカル）に出演し、再婚相手の素顔について語った。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん番組では再婚生活についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かし、自身が苦しい時期に相談相手となり、支えてくれた存在だったと振り返った。