相葉雅紀（43）が12日放送の文化放送「相葉雅紀のレコメン！リミックス」（金曜深夜0・00）に出演。印象に残っている作品について話した。番組ではリスナーからの「自身の出演ドラマに限らず、嵐が出演しているドラマなど印象に残っている作品やエピソードはありますか？」というメッセージを紹介。これに対し、相葉は「自分のはそれこそバーテンダーやるってなったら、その何カ月前から所作だったりバースプーンをステアす