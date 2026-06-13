俳優の橋本愛が１３日、都内で行われた主演映画「祝山」の公開記念舞台あいさつに出席。現場スタッフの心遣いに感謝の思いを述べた。橋本は撮影を振り返り、「現場はすごい和やかでした。作風と真逆の空気感で、割とキャピキャピした感じ」と明かした。続けて、「今回予算が潤沢な現場でもなかったので…。毎日ご飯をスタッフさんが近くのスーパーとかに買いに行ってくださった」と告白。「近所のおいしいパン屋さんとか、いろ