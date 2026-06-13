俳優小澤征悦（52）は13日、ナビゲーターを務める日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の中村さんとの思い出を振り返った。中村さんの所属事務所は12日、中村さんが今月9日に亡くなったことを発表した。番組では、中村さんの訃報（ふほう）をトップで伝えた。小澤は「作品でごいっし