タワーレコード町田店は2026年7月6日に閉店することが決定。18年の歴史に幕を下ろします。6月2日から7月6日までの期間、これまでの感謝を込めたスペシャルなキャンペーンを開催しています。商品を500円以上買うだけで...期間中、店頭で500円以上購入すると、タワーレコード全店（CAFE／BEER店舗を除く）と公式オンラインショップで使える500円オフクーポンがもらえます。クーポンの利用期間は、7月7日から8月31日まで。「こんな日