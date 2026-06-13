日本バスケットボール協会（JBA）は、「U18日清食品トップリーグ2026」の大会概要を発表した。 U18世代トップチームが出場する同大会において、今年度より新たにディビジョン制が導入される。男女各8チームが出場するディビジョン1に加え、従来のブロックリーグを「U18日清食品リーグ（ディビジョン2）」へと改称し、全都道府県から男女各64チームが出場する新体制となっている