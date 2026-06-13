ソニーストア 銀座のαプラザで、水中写真家の清水淳氏による写真展「Light in the Abyss」が6月23日（火）から開催される。 メキシコ・ユカタン半島の水中鍾乳洞群「セノーテ」を舞台とした作品を展示する写真展。 テクニカルダイビングという水中洞窟や深海などを対象とした潜水技術を活用し、暗闇を照明で演出する独自の撮影手法で捉えた「闇の水中世界」を表現する。 会期中は、トークイベント