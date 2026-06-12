出版業界・書店業界の不況が叫ばれて久しい。自身も書店経営を行う直木賞作家の今村将吾氏によれば、業界は明確に二極化しているという。生き残る店はどこが違うのか、作家が書店経営者の視点で解説する。※本稿は、作家の今村翔吾『書店を守れ！』（祥伝社新書）の一部を抜粋・編集したものです。書店の二極化で正念場の「中規模書店」まず、比較的確度の高い見通しを述べさせてもらうなら、今後の数年で、書店の「二極化」はい