【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『Michael／マイケル』が6月12日に全国390劇場で公開初日を迎え、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録。日本国内の伝記映画史上最高となるオープニング成績を樹立する大ヒットスタートを切った。 ■全世界興行収入では『ボヘミアン・ラプソディ』超え 全世界興行収入においては9億1,190万ドルを突破し、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）の世界興収