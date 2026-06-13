【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、6月20日放送の日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第8話（最終回）にゲスト出演する。 ■最終回のゲストは正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人 この番組は、BOYNEXTDOORが彼らの基地となるトモダチベースで毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び、語り、そして“トモダチ”になる冠番組。 記念すべき最終回の