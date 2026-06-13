2026年6月11日、中国のポータルサイト・捜狐に「『千と千尋の神隠し』で最も奇妙な公式グッズが24年経った今も多くの人の記憶に残り続けている」と題した記事が掲載された。記事は、「アニメ史上『最も奇妙で意味不明なのに、なぜか無性に欲しくなる公式グッズ』を選ぶとしたら、『千と千尋の神隠し』のおにぎりフィギュアは間違いなく上位に入るだろう。最近、日本のアニメ監督・古川知宏氏がX（旧ツイッター）にて、スタジオ内で