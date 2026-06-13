アメリカのトランプ政権の高官は、イランとの戦闘終結に向けた覚書が数日以内に締結されるとの見通しを示しました。【映像】「数日内に締結」米イラン戦闘終結へ覚書署名の動きアメリカ政府高官は12日、イランとの覚書には、ホルムズ海峡の開放や濃縮ウランの国外搬出などが含まれると明らかにしました。また、「イランは期限を設けず核兵器の開発や取得をしないことを約束している」と主張しました。そのうえで覚書は、「