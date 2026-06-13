日本バレーボール協会（JVA）は13日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の国際大会となるVNL2026に臨んでいる日本代表。開幕戦のウクライナ代表戦でストレート勝利を収めると、12日（金）のFIVBランキング1位ポーランド代表戦ではフルセットの末に勝利。2連勝で13日（土）の中国代表戦を迎える。 その中国戦に向けて