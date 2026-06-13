◇MLB アストロズ 10-8 ロイヤルズ(日本時間13日、カウフマン・スタジアム)アストロズ・今井達也投手がロイヤルズ戦に先発したものの、1回途中5失点で降板しました。前回登板から中5日の登板は、味方打線が1回表に3本のホームラン含む9得点と爆発し、大量援護を受けての先発マウンドとなりました。しかし先頭からヒットと四球でピンチを招くと、続く打者にタイムリーを許し1点を返されます。さらに次打者の内野ゴロの間に2点目を失