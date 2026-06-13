サッカー・ワールドカップのグループステージで日本代表の試合が行われるアメリカのテキサス州・ダラスでは、一緒に日本を応援しようと地元とのコラボグッズが販売されています。【映像】「日本を全面的に応援」ダラスのCEOが限定ビール発売鈴木彩加リポ「ダラス市内にある人気のブリュワリーでは、ワールドカップで日本代表を応援するために、特別なビールをつくって試合を盛り上げます」大のサッカーファンだというCEOのマイ