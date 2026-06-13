テレビ東京で13日午後9時から、『出没！アド街ック天国』を放送する。今回は西武鉄道シリーズ“最終章”として，池袋を取り上げる。【山岸一雄さんが登場！】映画ポスター他ショットもさまざまなカルチャーを発信し続ける埼玉からの東京の玄関口・池袋。ギャル・腐女子など平成を彩った懐かし映像30年分をプレイバック。近年大変貌した令和の最新トレンドもある。昭和・平成・令和で愛される人気グルメ、星座パフェ＆渡り