フランスのマクロン大統領（奥左）、ウクライナのゼレンスキー大統領（手前）と話すトランプ米大統領＝2025年8月、米ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】フランス東部エビアンで15日（日本時間16日）に先進7カ国首脳会議（G7サミット）が開幕する。トランプ米大統領は国際協調よりも、各国首脳との一対一の「取引」を重視し、G7の枠組みを「時代遅れ」と軽んじてきた。今回のサミットを前に米国のイラン攻撃を巡ってG7首脳