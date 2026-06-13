サッカーFIFAワールドカップ2026初戦を2日後に控える日本代表が、開催地・ダラスに到着しました。【映像】町野「心も体も準備できてた」全員揃った日本代表初戦へオランダとの初戦まであと2日。これまでナッシュビルで調整していた日本代表が、初戦が行われるダラスに移動しました。負傷離脱の遠藤航選手に代わり追加招集となった町野修斗選手も先にダラス入り。町野「いきなりだったんですけど、心も体も準備できてたので