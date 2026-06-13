ホテルなどの宿泊者に課税する「宿泊税」を導入する自治体が増えている。総務省によると導入済みは４５自治体に上り、今年度中に１０自治体が導入予定だ。訪日客対策や観光振興の財源に充てるのが目的で、増税に踏み出す自治体もあるが、利用者の減少を懸念する声や、課税範囲を巡る課題も出ている。年間約６０万人が宿泊する温泉地・神奈川県湯河原町は４月、県内の自治体で初めて宿泊税を導入した。１人１泊あたりの宿泊料金