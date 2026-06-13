歌手の小林幸子さんが、東京農業大学の世田谷キャンパス「水田」お披露目&田植えイベントに登場し、イベント後の囲み取材で中村玉緒さんの訃報についてコメントしました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】小林幸子さん追悼「夫・勝新太郎さんの話をすると少女みたいな顔をした」小林さんは突然の訃報に“玉緒さんとは昔からドラマでも何回も共演させてもらって。施設の方に入っているという話は聞いてはいましたが、びっ