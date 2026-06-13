女優泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。嫌いなテレビ局について語った。「NHK好きじゃない、向こうも嫌いだし」と切り出した。「歌手で紅白出たかったから、ドレスつくって。記者がものすごいのよ、売れてるから当時。発表の日に1人記者が消え、2人消え3人消え4人消え。とうとう誰もいなくなって。ウチのマネジャーに『紅白落ちたのかね？』っ