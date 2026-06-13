バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が12日、中国で行われ、世界ランク7位の日本は同1位・ポーランドに3-2（25-21、21-25、25-21、22-25、17-15）でフルセットの激闘を制した。ポーランド相手に17年ぶりの公式戦勝利を飾る中、美しいフェイクセットが炸裂したプレーに、海外ファンから喝采があがっている。高さとパワーを武器とするポーランド相手に、日本は第1セッ