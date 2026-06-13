蓬莱舞が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号に登場した。 蓬莱舞「BOMB」7月号 制コレ22グランプリの蓬莱舞が、20歳になりぐっと大人っぽくなったグラビアを披露。女優としての充実ぶりを感じるセクシーな表情は必見。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。 蓬莱舞「BOMB」7月号 通常版の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈 表紙には、17枚目シングル「Kind of love」を発売、宮崎での『ひなたフ