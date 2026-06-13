「更年期障害」は女性だけのものだと思っていないだろうか。実は男性にも更年期障害はあり、近年注目され始めている。そんな男性更年期障害について、専門医に詳しく聞いた。 【教えて！先生】イーヘルスクリニック新宿院・天野方一先生埼玉医科大学を卒業後、多くの病院に勤務し研鑽を積む。ハーバード公衆衛生大学院に留学後、2022年東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開設。日本医師会認定産業医などの資格を持