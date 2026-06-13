FCNTは6月11日、5Gスマートフォン「arrows We3」を発表しました。本製品はNTTドコモ、au、UQ mobile、楽天モバイル、SIMフリーモデルをラインナップし、2026年6月25日より順次発売します。通常価格は税込4万2000円（4GB/64GB）〜。 記事のポイント 2021年12月発売の初代「arrows We」は、2万円を切る手頃なエントリーモデルとして人気を集め、280万台を出荷したベストセラー。「arrows We3」は、そんな「arrows We」シ