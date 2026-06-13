豪邸訪問から多くのことを学びましたみなさん、ごきげんよう。冬のうちからプランターに種を植え、毎日お水をあげながら、「やっと芽が出て、葉も出てきた」と思っていたら、実は雑草だった石塚英彦です。今回は、私とロケをテーマに書かせていただきます。平成元年に『ホンジャマカ』としてコンビの活動が始まり、コントを中心にやってきましたが、34歳になった頃から、ピンの仕事もするようになりました。相方の恵（俊彰・61）は