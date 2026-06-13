女優の釈由美子が12日に48歳の誕生日を迎えたことをインスタグラムで報告した。息子も10歳になったという。釈は「若見えとか全然どうでもよくて」と心境の変化を投稿した。 【写真】ママは48歳、息子は10歳愛情が詰まったケーキ 「6月12日。本日は息子の10歳の誕生日です成人年齢が18歳に引き下げられましたが20歳の成人式までは、ちょうど半分のハーフ成人バースデーという節目の記念すべき