スマートフォンやハンディファンにモバイルバッテリー、さらにEV（電気自動車）や国際宇宙ステーションにいたるまで、この全てに使われているのが「リチウムイオンバッテリー。 【写真を見る】社会にあふれるリチウムイオン電池から｢レアメタル｣をリサイクル 資源に乏しい日本の課題 軽くて大量のエネルギーを貯められるこの電池は、元々日本人の発明ですが、原料のリチウムは100%輸入に頼るしか