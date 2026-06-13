女優・安達祐実が公開した“寝落ちショット”に注目が集まっている。１３日に自身のインスタグラムを更新し、「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々」とつづると、ブラウンカラーのＴシャツ姿で目を閉じて机に突っ伏す姿をアップし「夕飯食べるのも忘れて寝落ち」と記した。この投稿にはファンからは「稽古お疲れ様です」「かわいすぎます」「タオルケットかけてあげたいです」「カワユス」などの声が寄せられている