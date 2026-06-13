中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月13日】中国商務部の報道官は13日、米国防総省がこのほど複数の中国企業を中国軍と関連のある「中国軍事企業」のリストに追加したことについて、強烈な不満と断固たる反対を表明した。報道官は次のように述べた。米国は、中米両国首脳が5月の北京会談で達した共通認識を顧みず、中米経済・貿易関係の大局を無視して、国家安全保障の概念を拡大解釈し、国家権力を乱用して