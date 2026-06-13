歌手・俳優の中島健人が、6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ毎週土曜後2：30〜※全8回）の最終回（20日放送）にゲスト出演することが12日、発表された。【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみ