卓球女子日本代表の福原愛が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）に出演。再婚相手とのなれ初めや結婚の決め手について語った。福原が地上波番組に出演するのは約3年ぶりとなる。【写真】卓球を始めたばかりの3歳の福原愛さん番組では再婚についてトークを展開。福原は夫について「もともと学生の頃からの知り合い」だったと明かした。NON STYLE石田明から「一番しんどい時期に力を貸して