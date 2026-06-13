俳優の久保田紗友が13日、都内で行われた映画『祝山』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥作品にかけ「山」のエピソードを話すことに。久保田は「去年から登山を始めて定期的に山登りをしている」と明かす。ただ、そこで思わぬ事件も起きてしまったという。「今年のはじめに、低山に登ったんです。低い山なので、すぐに登れると思った