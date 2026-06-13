◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)前日のDeNA戦にサヨナラ勝利し、勝率5割復帰としていたロッテ。DeNAとの2戦目では、試合序盤から苦しい展開とされています。先発マウンドにあがったのは田中晴也投手。初回には1アウト1塁から佐野恵太選手の先制タイムリーを浴び、ゴロの間にも1点を失います。さらに2回には先頭への四球とヒットで1アウト1、2塁とされると、蝦名達夫選手のタイムリーを浴び失点。さらに1ア