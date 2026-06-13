俳優の石川恋が13日、都内で行われた映画『祝山』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】女子たちの“山ポーズブーム”に乗り切れず、ちょっと遅れてポージングする草川拓弥作品に絡め「山」のエピソードを話すことに。石川は「栃木出身なんですけど、通っていた中学校と高校が山の中腹にあった。毎日、登下校が登山（笑）。結構な坂だった。自転車で駐輪場まで行って、そこから校舎まで入るまでに、すごい坂を登った。部