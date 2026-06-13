英国、イタリア訪問とG7サミット出席を前に記者団の取材に応じる高市首相＝13日午後、首相公邸先進7カ国首脳会議（G7サミット）がフランス東部エビアンで15日（日本時間16日）に開幕する。初出席となる高市早苗首相は重要鉱物について、日本が主導してG7による共同備蓄構想を提案すると表明した。中国を念頭に置いた不当な輸出制限への対抗や、アジアなどの石油備蓄強化の支援、威圧的な行為の無力化といった3原則を打ち出す考え