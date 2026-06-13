映画「NEW GROUP」に出演した山田杏奈、青木柚、ピエール瀧、下津優太監督が13日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で舞台あいさつを行った。山田が演じた主人公らに、クラスメートたちの組み体操が異様な動きで迫りくる物語にちなんで、舞台あいさつの最後には映画に出演したメンバーも含む、日体大体操部員が登場。実際に、さまざまなパターンの組み体操を披露し、イベントを盛り上げた。途中、瀧が「黙ってやるのは大変だ