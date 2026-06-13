お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が１０日放送され、元サッカー日本代表の北沢豪氏と武田修宏氏がゲスト出演した。Ｊリーグ創生期からの日本サッカー史をたどる中で、２人にとって日本代表の後輩にあたる中田英寿氏に言及。北沢氏は「取り扱いが難しい。ロジカルに物を見てる。“頑張るぞタイプ”じゃない」と指摘。「（中田氏は）理屈をちゃんと整えてやることが勝利につながる