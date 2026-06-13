お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。笑福亭鶴瓶が那須の言語障害克服を褒めた。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「後輩の方にエピソード聞いたんですけど…」と切り出し、後輩芸人のカナイ（39）の写真が紹介された。中西はカナイについて「それこそ那須くんが倒れて行けなくなった仕事を全部助けてくれたのがこの子なんです。僕らのことを一番知っている子でもあ