◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２７）が２軍戦で先発し、６回１０安打５失点で２被弾。６奪三振、与四死球ゼロで降板した。０―０の３回２死一塁から２番・平尾に右翼席へ先制２ラン。逆球の直球を仕留められた。２死無走者から初球ヒット、初球本塁打を浴びた。４回は先頭から３連打を浴びて無死満塁から７番・前田に左犠飛。５回は１死一