◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・前田悠伍投手が２回にソロを被弾した。初回は３者凡退に抑えて流れをつくり、２回の先頭。４番・塩見にカウント３―１から右越えソロを運ばれた。今季は３勝無敗と安定した投球を披露していた中で、先制を許す展開になった。