W杯初戦でパラグアイ相手に大量得点を挙げ、喜ぶ米国代表の選手たち/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images（CNN）米国、カナダ、メキシコが共催するサッカー・ワールドカップ（W杯）でグループDの米国は12日、パラグアイと対戦し4―1で勝利した。大会の船出としてはこれ以上ないスタートを切り、勝ち点3をきっちり獲得した。パラグアイのオウンゴールで先制した後、米国は猛攻撃を展開。ストライカーのフォラリン・バログンが2得点