サーキュレーターと扇風機は、どちらも羽根で風を送る家電ですが、全く同じものというわけではありません。「サーキュレーターがあるから扇風機はいらない」と考える人がいますが、実際には得意な使い方が異なります。 本記事では、サーキュレーターと扇風機の使い分けについて紹介します。 サーキュレーターと扇風機の大きな違いとは？