東京女子プロレス１３日の横浜大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希（２８）がＶ４に弾みをつけた。荒井はこの日、愛野ユキ、風城ハルと組んで山下実優、ハットリ桜、キラ・サマーと対戦。７月１８日の東京・後楽園ホールでのＶ４戦で対戦する山下と蹴りを交錯させるなど、激しくやりあって観客をわかせると、最後はサマーをサソリ固めでとらえて貫禄勝利を手にした。試合後、荒井は「今日は私たちのタッグが