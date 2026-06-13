北朝鮮が、米国による韓国向け兵器売却をめぐり、わずか1週間足らずの間に同種の対米批判談話を相次いで発表した。注目されるのは、韓国向け兵器供与への反発を入り口としながら、日本や台湾への米国の武器供与にも繰り返し言及している点だ。先週の習近平中国国家主席の訪朝を経て、北朝鮮が朝鮮半島を超えた「インド太平洋全体」を視野に入れた対米批判を強めているようにも見える。北朝鮮国営の朝鮮中央通信によると、外務省対